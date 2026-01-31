Ahmed Sylla révèle qu’il est hétéro et qu’il aime les femmes

Ahmed Sylla revient sous les projecteurs dans un registre surprenant : l’humoriste et comédien, connu pour ses spectacles et son rôle dans L’Ascension, apparaîtra déguisé en femme dans la comédie d’action L’Infiltrée, attendue en salles le 11 février 2026. Ce retour s’accompagne d’une transformation physique assumée — perruque, maquillage et personnage féminin — qui relance l’attention du public sur sa carrière plurielle.

Artiste lancé en 2011, Ahmed Sylla s’est imposé par un humour physique, des imitations et une autodérision marquées, notamment avec les spectacles À mes délires ! et Avec un grand A. Sa notoriété au cinéma s’est accentuée en 2017 avec L’Ascension, film inspiré d’une ascension de l’Everest par amour, performance qui lui a valu une nomination aux César. Depuis, il a enchaîné les rôles, apparaissant dans des comédies comme Jumeaux mais pas trop et Super Papa.

Après une année 2024 plus discrète, l’acteur prépare un retour sur grand écran avec L’Infiltrée. Dans ce long-métrage, il incarne Maxime, un fonctionnaire maladroit qui, pour infiltrer un gang de combattantes dirigé par un certain “Tonton”, se fait passer pour Lupita. Pour ce faire, il échange son uniforme de policier contre une perruque et du rouge à lèvres, une mise en scène annoncée comme centrale à la tonalité comique du film.

Transformation scénique et questions sur sa vie privée

La capacité d’Ahmed Sylla à se fondre dans d’autres personnages n’est pas neuve : sur scène, ses métamorphoses et ses déguisements font partie intégrante de son répertoire comique. Ses interprétations féminines, réalisées avec soin et humour, ont souvent été saluées par le public pour leur justesse et leur distance affectueuse envers les personnages incarnés.

Cette aisance à jouer des personnages féminins a toutefois suscité des interrogations sur sa vie privée, notamment sur son orientation sexuelle. Plusieurs voix se sont posé la question du lien éventuel entre ses déguisements et sa sexualité, y voyant parfois une ambiguïté ou un message caché derrière ses transformations scéniques.

Sur ce point, Ahmed Sylla s’est exprimé publiquement. Invité en 2023 dans l’émission Sept à Huit sur TF1 par la journaliste Audrey Crespo-Mara, il avait été interrogé à la fois sur un traumatisme évoqué à l’écran et sur ses habitudes de déguisement. “Je me pose tellement pas de questions sur ma sexualité que je n’ai rien besoin de refouler. Je sais que je suis hétéro, je sais que j’aime les femmes… Ça peut être très bizarre, même pour mes parents”, avait-il déclaré, ajoutant que beaucoup de personnes s’étaient posé la question mais que sa réponse était claire.