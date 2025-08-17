Ahmed al-Charaa : non à l’unification de la Syrie par la force

PAR PAYS
Par BENIN WEB TV
Le président par intérim syrien Ahmed al-Charaa a affirmé que l’unification de la Syrie après des années de guerre civile ne devait pas se faire « par la force militaire » et a accusé Israël d’ingérence dans le sud du pays, a rapporté l’AFP dimanche 17 août, citant les médias officiels; M. al-Charaa s’est exprimé samedi devant de hauts responsables et notables dans la province d’Idleb (nord-ouest), déclarant « Nous avons renversé le régime (de Bachar el-Assad) pour libérer la Syrie et il nous reste une autre bataille, celle d’unifier la Syrie », tandis que, le même jour, des centaines de personnes manifestaient dans la province méridionale de Soueida, à majorité druze, pour dénoncer les violences communautaires de juillet et réclamer le droit à l’autodétermination.

