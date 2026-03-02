Affaire Alain Keneth: après audition du procureur de Calavi, le dossier transféré à la CRIET

Le tiktokeur Alain Keneth a été présenté ce jeudi 27 février 2026 au procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi.

À l’issue de cette présentation, son dossier a été transféré à la CRIET pour la poursuite de la procédure judiciaire.

Selon les informations rapportées par Bip Radio, cette orientation du dossier place désormais l’affaire sous la compétence de la juridiction spécialisée, sans qu’aucun détail supplémentaire n’ait été communiqué à ce stade sur les chefs d’accusation précis retenus contre lui.

La suite de la procédure dépendra donc des décisions que prendra la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) après examen du dossier.