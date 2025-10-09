Abomey: un jeune homme retrouvé mort dans une citerne à Djimè

Un drame est survenu dans la commune d’Abomey dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 octobre 2025. Un jeune homme âgé d’environ 25 ans a été retrouvé sans vie dans une citerne, dans la localité de Djimè.

Selon les premières informations recueillies, le défunt se serait volontairement jeté dans le puits peu après son retour d’une consultation spirituelle.

Une source locale indique qu’il ne s’agissait pas de sa première tentative de suicide. L’année précédente, le jeune homme aurait déjà tenté de mettre fin à ses jours en ingérant du ciment, rapporte BIP Radio.

Souffrant depuis quelque temps, il s’était rendu la veille chez un guérisseur. À son retour à domicile, il aurait profité d’un moment d’inattention pour commettre l’irréparable. Le corps sans vie a été repêché tôt dans la matinée du mercredi 8 octobre par les secours.