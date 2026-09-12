À New York, KAHINDO met les artisanes africaines au cœur de la Fashion Week

La créatrice d’origine congolaise Kahindo Mateene ouvre ce week-end un pop-up à Greenwich Village, avec des pièces dessinées à New York et confectionnées par des artisanes en Afrique.

KAHINDO ouvre samedi 12 septembre un pop-up de deux jours à Greenwich Village, en marge de la Fashion Week de New York. La marque de Kahindo Mateene y présente son vestiaire féminin, avec un fil conducteur assumé autour du savoir-faire artisanal africain.

Le rendez-vous est annoncé chez Zuri, de midi à 18 heures samedi et dimanche. Ce format « Sip & Shop » mise sur la proximité avec les pièces plutôt que sur le cérémonial d’un défilé, dans une semaine new-yorkaise déjà dense en présentations, boutiques éphémères et rencontres avec des créateurs.

Née en Ouganda de parents congolais, Kahindo Mateene a grandi entre plusieurs pays africains avant de s’installer aux États-Unis. Elle a fondé KAHINDO à New York en 2017 après son passage dans Project Runway, avec l’ambition de relier création contemporaine et production sur le continent.

La maison affirme que ses vêtements sont confectionnés par des artisanes africaines rémunérées selon des standards équitables. Certaines pièces actuelles sont réalisées au Kenya, notamment dans un atelier féminin de Nairobi. La marque crédite aussi les femmes qui participent à la fabrication au lieu de les laisser anonymes derrière le produit fini.

Cette saison, KAHINDO met notamment en avant une ligne en organza bleu ombré. Le dégradé est obtenu par un travail lent sur le textile, puis la coupe et les finitions sont effectuées à la main. La marque indique qu’une robe de cette série peut demander au moins 18 heures de travail artisanal.

Le pop-up des 12 et 13 septembre permet de voir ces pièces hors écran et de rencontrer l’univers de la maison pendant la Fashion Week. L’accès annoncé est gratuit, avec une ouverture prévue chaque jour de midi à 18 heures à Greenwich Village.