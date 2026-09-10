Bukavu met la beauté afro naturelle à l’honneur le 13 septembre

L’Afro Beauty Day réunira à Bukavu ateliers capillaires, mode et expressions artistiques autour des cheveux naturels et de l’esthétique africaine.

Bukavu accueillera dimanche 13 septembre l’Afro Beauty Day, une journée consacrée aux cheveux naturels, à la beauté afro et aux expressions culturelles africaines. Le rendez-vous est annoncé à partir de 13 heures à la Salle Enfants du Monde, dans la commune d’Ibanda.

L’événement est porté par les Établissements Nzuri, qui veulent faire de cette rencontre un espace de valorisation des textures naturelles, des savoir-faire locaux et de l’identité esthétique africaine. Plusieurs médias locaux relaient depuis la fin août une programmation mêlant beauté, mode et culture.

Les ateliers prévus doivent notamment aborder l’entretien quotidien des cheveux naturels. Des démonstrations, une exposition de produits capillaires et des échanges autour des pratiques de soin figurent aussi au programme annoncé.

La journée ne se limitera pas à la coiffure. Théâtre, slam, poésie, danse et défilé de mode afro sont également annoncés, avec une place accordée aux créateurs et artisans locaux. Radio Télévision Ngoma ya Kivu indique par ailleurs qu’un dress code « 100 % africain » est proposé au public.

Cheveux naturels, mode et transmission

La rencontre s’inscrit dans une dynamique visible dans plusieurs pays africains, où les cheveux crépus, bouclés et frisés sont de plus en plus présentés comme un patrimoine esthétique à transmettre autant qu’un choix de style. À Bukavu, les organisateurs associent cette dimension à des conseils pratiques sur les routines capillaires et à la mise en avant de produits locaux.

Selon Watoto News, l’Afro Beauty Day doit aussi permettre aux participantes et participants de mieux connaître les techniques d’entretien des cheveux naturels. Le média évoque des ateliers pratiques et des démonstrations en direct, dans un format pensé pour favoriser les échanges d’expérience.

La programmation relayée autour de l’événement associe enfin les gestes beauté à la scène et à la création. Le 13 septembre, le public est attendu dès 13 heures à la Salle Enfants du Monde pour les ateliers, le défilé et les animations culturelles annoncées par les organisateurs.