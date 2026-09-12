Grèce : un bébé naît d’un embryon congelé pendant plus de 22 ans

Une femme de 54 ans a donné naissance à Athènes à une fille conçue à partir d’un embryon cryoconservé depuis mars 2004. L’équipe médicale présente ce cas comme exceptionnel, mais ses données doivent encore être soumises à une revue scientifique.

Une femme de 54 ans a donné naissance à une fille à Athènes à partir d’un embryon conservé par congélation pendant plus de 22 ans. Le bébé, né le 9 septembre 2026, pesait 3,49 kilos, selon la famille et l’équipe médicale qui l’a accompagnée.

L’embryon avait été cryoconservé le 17 mars 2004 dans le cadre d’un traitement de fécondation in vitro. Il a été transféré le 23 décembre 2025 dans une clinique privée d’Athènes, soit plus de deux décennies après sa création.

La patiente avait déjà eu recours à cette série d’embryons en 2004. Pour cette nouvelle tentative, elle a dû obtenir l’autorisation de l’Autorité nationale grecque de procréation assistée et achever la procédure avant la limite d’âge fixée à 54 ans par la législation du pays.

Le gynécologue Konstantinos Pantos estime que la naissance constitue un cas clinique important pour la médecine reproductive. Son équipe calcule à 22 ans, cinq mois et 23 jours la durée écoulée entre la cryoconservation de l’embryon et l’accouchement.

Une portée scientifique encore à évaluer

L’équipe médicale présente ce délai comme le plus long documenté avec du matériel reproductif autologue, c’est-à-dire provenant de la même patiente. Cette affirmation reste toutefois à distinguer d’autres naissances issues d’embryons donnés et congelés plus longtemps, dont un cas de plus de 30 ans reconnu aux États-Unis.

Les données cliniques et biologiques de la procédure n’ont pas encore fait l’objet d’une publication évaluée par des pairs. Les médecins ont annoncé leur intention de soumettre le dossier à une revue scientifique internationale afin que la chronologie, la méthode et la portée du cas puissent être examinées.