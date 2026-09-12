Zambie : les exportations de cuivre raffiné bondissent de 7,4 % au premier semestre 2026

Les exportations zambiennes de cuivre raffiné ont atteint 446 100 tonnes entre janvier et juin 2026, contre 415 200 tonnes un an plus tôt, selon ZamStats. Leur progression contraste avec une production minière nationale presque stable.

La Zambie a exporté 446 100 tonnes métriques de cuivre raffiné entre janvier et juin 2026, soit une hausse de 7,4 % sur un an, selon les données de la Zambia Statistics Agency (ZamStats). Cette progression place de nouveau le cuivre au centre des performances commerciales du pays, alors que la production minière nationale n’a que légèrement augmenté sur la même période.

Au premier semestre 2025, les exportations cumulées de cuivre raffiné s’étaient établies à 415 200 tonnes. ZamStats indique donc un gain de 30 900 tonnes en un an, avec une accélération particulièrement visible en juin.

Dans le même temps, la production nationale de cuivre a atteint 447 181 tonnes au premier semestre 2026, contre 445 175 tonnes un an auparavant, soit une hausse limitée à 0,45 %, selon les chiffres du ministère zambien des Mines repris par plusieurs publications spécialisées.

La proximité entre les volumes exportés et les volumes produits ne signifie pas qu’ils se superposent exactement. Shanghai Metals Market souligne que les exportations de cuivre raffiné et la production minière nationale mesurent des étapes différentes de la chaîne, et peuvent être influencées par les stocks, le calendrier des expéditions ou encore le traitement de matières provenant de tiers.

Des exportations plus dynamiques que la production

Les données disponibles montrent ainsi une progression des expéditions nettement plus rapide que celle de la production. Pour Lusaka, cet écart intervient alors que le cuivre reste la principale ressource minière et l’un des premiers pourvoyeurs de devises du pays.

La hausse de la production a été portée notamment par Kansanshi, Konkola Copper Mines, Lumwana, Lubambe, Sentinel et Mufulira. À l’inverse, Mopani Copper Mines et NFC Africa Mining ont enregistré des performances plus faibles, liées notamment à des opérations de maintenance et à des contraintes d’exploitation, selon les chiffres sectoriels repris par Shanghai Metals Market.

Les autorités zambiennes ont fixé un objectif de 3 millions de tonnes de cuivre par an à l’horizon 2031. Le gouvernement mise pour cela sur la reprise de plusieurs grands sites, de nouveaux investissements et l’augmentation progressive des capacités minières et de traitement.

Sur les six premiers mois de 2026, la production totale est restée proche de 447 000 tonnes, tandis que les exportations de cuivre raffiné ont dépassé 446 000 tonnes sur la même période.