Sunglass nails, la manucure translucide qui sort de la Fashion Week de New York

Repérée chez Diane von Furstenberg à New York, cette manucure mise sur des couches transparentes, des reflets nacrés et une brillance façon verre teinté.

Au défilé printemps-été 2027 de Diane von Furstenberg, présenté le 10 septembre à New York, les ongles ont pris des reflets de verre teinté. La manucure baptisée « sunglass nails » par l’artiste Miss Pop superpose des couleurs translucides et une finition très brillante pour rappeler les verres colorés des lunettes.

Le détail beauté accompagnait le retour de DVF sur le calendrier officiel de la Fashion Week de New York, avec la première collection de Henry Zankov comme directeur artistique. La maison a travaillé des silhouettes fluides, des jeux de transparence et des couleurs franches qui se prolongent jusque sur les mains.

En coulisses, Miss Pop a décliné le principe en brun châtaigne doré, en rose-brun et en vert matcha. Allure et Marie Claire décrivent un rendu volontairement léger, où la base de l’ongle reste visible sous la couleur plutôt qu’un vernis parfaitement opaque.

L’effet peut se reproduire sans copier exactement les produits du podium. Un vernis jelly ou semi-transparent posé en couche fine suffit à créer la teinte, tandis qu’un top coat très brillant apporte la profondeur qui fait penser à un verre teinté.

La tendance s’inscrit dans un mouvement plus large repéré cette semaine à New York. InStyle relève le retour des finis transparents et irisés, aussi bien sur les ongles que dans le maquillage, au milieu d’un vestiaire beauté très inspiré des années 1970 et 1980.

Les couleurs vues chez DVF ne constituent pas un code à suivre à la lettre. L’intérêt du look tient surtout à la transparence, ce qui laisse de la place aux bruns chauds, aux roses discrets ou aux verts plus francs selon le vernis déjà présent dans sa trousse.

Pour conserver cet aspect de verre coloré, Miss Pop a travaillé très peu de matière. Une seule couche a servi pour le brun doré et deux couches légères pour le vert, avant la finition brillante.