Maroc : 27 partis en campagne pour les législatives du 23 septembre

La campagne des législatives marocaines a débuté le 10 septembre. Vingt-sept partis disputent 395 sièges à la Chambre des représentants, avant le vote prévu le 23 septembre.

La campagne pour les élections législatives marocaines du 23 septembre est ouverte depuis jeudi 10 septembre. Vingt-sept partis sont en lice pour renouveler les 395 sièges de la Chambre des représentants, selon le portail officiel du Royaume consacré au scrutin.

La campagne doit se poursuivre jusqu’au mardi 22 septembre à minuit. Les électeurs voteront le lendemain au suffrage universel direct, au scrutin de liste, sous la supervision du ministère de l’Intérieur et de la Cour constitutionnelle.

Le scrutin opposera notamment les trois formations de l’actuelle coalition gouvernementale, à savoir le Rassemblement national des indépendants, le Parti authenticité et modernité et le Parti de l’Istiqlal, aux principales forces d’opposition. L’enjeu est de déterminer la nouvelle majorité à la Chambre des représentants et, à terme, la formation du prochain gouvernement.

La séquence électorale est encadrée par de nouvelles dispositions sur la transparence du scrutin et la communication politique. Le site officiel marocain indique aussi que plus de 3 000 observateurs doivent être mobilisés. La question du traitement des données personnelles et de l’intelligence artificielle avait déjà fait l’objet de règles spécifiques avant les législatives.

La campagne intervient dans un climat marqué par les débats sur les inégalités régionales, le chômage des jeunes et le pouvoir d’achat. Ces thèmes occupent une place importante dans les programmes et les prises de parole des partis à l’approche du vote.

Le calendrier officiel prévoit l’annonce des résultats provisoires à partir du 24 septembre.