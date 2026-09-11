Grammys en Afrique : la candidature du Kenya franchit une nouvelle étape

La Recording Academy estime que Nairobi a rempli plusieurs jalons dans sa candidature à l’accueil de son futur siège africain, également convoité par le Nigeria et l’Afrique du Sud.

La candidature du Kenya pour accueillir le futur siège africain de la Recording Academy a progressé vendredi 11 septembre. Des responsables de l’organisation des Grammy Awards ont annoncé à Nairobi que plusieurs étapes importantes du projet avaient été franchies, sans toutefois désigner à ce stade le pays hôte.

Le Kenya est en concurrence avec le Nigeria et l’Afrique du Sud pour accueillir cette implantation continentale. Le gouvernement kényan a engagé 3,9 millions de dollars dans le projet, présenté comme un levier pour développer la production musicale, les studios, les labels et l’accès des artistes africains aux marchés internationaux.

Panos A. Panay, président de la Recording Academy, s’est exprimé après une rencontre organisée mercredi avec le président William Ruto. Il a expliqué que l’installation de l’Académie en Afrique devait être évaluée à travers la construction progressive de ses fondations plutôt qu’à partir d’une unique date de lancement.

William Ruto avait déjà affirmé le 9 septembre que l’ambition kényane dépassait l’organisation d’une cérémonie. Le chef de l’État veut attirer à Nairobi des investisseurs et des infrastructures capables de transformer la musique, le cinéma, la mode et les industries numériques en sources d’emplois et d’exportations.

La Recording Academy avait annoncé en avril une première série de rencontres au Kenya consacrées au développement des talents, aux infrastructures et à l’accès aux marchés. Le pays participe également pour la deuxième année à l’American Music Mentorship Program, conduit avec le département d’État américain.

L’offensive africaine de l’Académie accompagne la montée en visibilité des artistes du continent aux Grammy Awards, notamment grâce à la catégorie de la meilleure performance musicale africaine. Des artistes kényans doivent se rendre aux États-Unis en octobre pour se familiariser avec les rouages de l’industrie musicale internationale.