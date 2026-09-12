Finlande : il découvre 4,5 kilos de pièces d’argent de l’époque viking

Un amateur équipé d’un détecteur de métaux a mis au jour des milliers de pièces et plusieurs objets en argent à Sysmä. Avec un poids estimé à 4,5 kilos, l’ensemble constitue le plus important dépôt monétaire viking jamais retrouvé en Finlande.

Un passionné de détection de métaux a découvert à Sysmä, dans le sud de la Finlande, des milliers de pièces et plusieurs objets en argent datant de l’époque viking. Le dépôt, estimé à 4,5 kilos, est présenté par les archéologues comme le plus important jamais retrouvé dans le pays pour cette période.

Kalle Lappinen a repéré les premières pièces le 3 septembre 2026 près du centre de cette localité de la région de Päijät-Häme. Il a immédiatement signalé sa trouvaille aux autorités patrimoniales. Dès le lendemain, le site a été inspecté et les objets récupérés sous la direction d’Esko Tikkala, archéologue aux musées de Lahti.

Les vestiges se trouvaient dans deux récipients en écorce de bouleau enfouis entre des pierres, à environ 45 centimètres de profondeur. Les deux caches étaient séparées d’une douzaine de mètres. La conservation de cette matière organique constitue elle-même un élément rare dans les sols acides de Finlande.

Outre les pièces, les chercheurs ont recueilli un fragment d’argent découpé, un bracelet, un élément de parure et une perle en argent. Les monnaies n’ont pas encore été nettoyées, séparées ni comptées. Leur nombre exact, leur poids définitif et leur datation précise restent donc à établir.

Un précédent record largement dépassé

Selon les musées de Lahti, il s’agit du plus grand dépôt monétaire connu de la fin de l’âge du fer en Finlande, période qui recouvre localement l’époque viking. Le précédent record remontait à une découverte effectuée à Nousiainen en 1895 : environ 1 700 pièces et objets, pour un poids total de 2,2 kilos.

L’étude détaillée doit notamment permettre d’identifier l’origine des monnaies et la période à laquelle les deux caches ont été enfouies. Les spécialistes attendent aussi des restes d’écorce de bouleau qu’ils livrent des informations sur les conditions de conservation et le contexte archéologique du dépôt.