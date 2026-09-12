Kenya : Mudavadi met en garde les diplomates avant les élections de 2027

À moins d’un an du scrutin général du 10 août 2027, Nairobi demande aux partenaires étrangers de respecter l’indépendance de la commission électorale et promet de renforcer la sécurité du processus.

Le gouvernement kényan a appelé les diplomates étrangers à ne pas s’immiscer dans le processus électoral à l’approche des élections générales du 10 août 2027, tout en demandant un soutien aux institutions constitutionnelles du pays.

Lors d’un briefing diplomatique à Nairobi, le 10 septembre, le Premier secrétaire du Cabinet et ministre des Affaires étrangères, Musalia Mudavadi, a déclaré que la Commission électorale indépendante et des frontières, l’IEBC, devait pouvoir exercer son mandat de manière indépendante et professionnelle. L’exécutif affirme vouloir garantir un scrutin sûr, libre et pacifique.

Le ministère kényan des Affaires étrangères indique que le gouvernement renforce la coordination entre les agences publiques afin d’identifier les menaces avant le vote. Les personnes qui menaceraient la paix ou la sécurité devront répondre de leurs actes devant la loi, indépendamment de leur affiliation politique, selon le ministère.

Le quotidien The Star rapporte que Mudavadi a aussi demandé aux pays qui prévoient de déployer des observateurs électoraux de commencer suffisamment tôt leurs démarches d’accréditation. Le responsable kényan a insisté sur le respect des règles et des institutions chargées d’organiser le scrutin.

La question de l’indépendance de l’IEBC occupe déjà une place importante dans le débat politique kényan. Plusieurs responsables de la majorité ont récemment appelé les partis à éviter toute pression sur la commission, tandis que des missions étrangères ont engagé des échanges avec l’institution sur la gouvernance électorale et l’observation du scrutin.

La radiodiffusion publique KBC précise que les autorités prévoient également de protéger les citoyens, les institutions électorales et les infrastructures considérées comme essentielles pendant la période électorale. Le vote général est fixé au 10 août 2027.