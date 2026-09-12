Ayra Starr s’associe à Instagram pour mettre ses fans à l’honneur

La star nigériane va sélectionner des publications de ses admirateurs pour les afficher sur son profil, à l’occasion du lancement d’une nouvelle fonction d’Instagram.

Ayra Starr s’associe à Instagram pour faire une place aux publications de ses fans sur son propre profil. Dévoilée jeudi 10 septembre 2026, l’opération accompagne une nouvelle fonction du réseau social : afficher dans sa grille principale des photos ou vidéos dans lesquelles on a été identifié.

La chanteuse nigériane doit sélectionner, pendant une période limitée, certains contenus publiés par ses admirateurs qui la mentionnent. Ces publications pourront ainsi apparaître aux côtés de ses propres photos et vidéos, au lieu de rester uniquement dans l’onglet consacré aux identifications.

Les photos et vidéos choisies restent hébergées sur le compte de leur créateur. Leur présence sur le profil de la star constitue une mise en avant, sans que les fans aient à publier le même contenu une deuxième fois.

L’ajout n’est pas automatique. La personne identifiée choisit les contenus qu’elle souhaite afficher, depuis la notification reçue, le menu de la publication ou son onglet d’identifications. Elle peut ensuite les retirer de sa grille sans effacer la publication originale.