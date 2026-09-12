Côte d’Ivoire : Mamadi Doumbouya arrive à Abidjan pour une visite d’État

Le président guinéen Mamadi Doumbouya est arrivé à Abidjan pour une visite d’État consacrée au renforcement des relations avec la Côte d’Ivoire et aux dossiers bilatéraux.

Le président guinéen Mamadi Doumbouya est arrivé à Abidjan après avoir quitté Conakry dans l’après-midi du 11 septembre 2026, pour une visite d’État en Côte d’Ivoire à l’invitation de son homologue Alassane Ouattara.

Le déplacement avait été annoncé la veille par le Cabinet civil de la présidence guinéenne. Les autorités ont présenté cette visite comme une étape dans le renforcement des relations entre les deux pays, autour de la coopération bilatérale, de la paix et de l’intégration régionale.

L’Agence ivoirienne de presse avait indiqué que le départ du chef de l’État guinéen était programmé à 15 heures depuis l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, après un cérémonial réunissant des responsables civils, militaires et diplomatiques.

Selon MediaGuinee, Doumbouya doit s’entretenir avec Alassane Ouattara sur plusieurs dossiers d’intérêt commun. Les échanges devraient notamment porter sur les mines, l’énergie, les questions frontalières et la coopération sous-régionale.

Cette visite intervient dans un contexte de rapprochement affiché entre Conakry et Abidjan. Les deux présidences ont multiplié ces derniers mois les échanges sur la coopération économique, la sécurité régionale et les relations entre États voisins.

Mamadi Doumbouya s’était déjà rendu à Abidjan en juin 2025 pour des entretiens avec Alassane Ouattara, lors de sa première visite en Côte d’Ivoire depuis son accession au pouvoir en Guinée.