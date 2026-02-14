À Addis-Abeba, Abidjan décroche un siège stratégique au sein de l’Union africaine

Le 11 février 2026, à Addis-Abeba, la Côte d’Ivoire a été élue membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine pour la période 2026-2028. Le vote est intervenu à l’occasion de la 48ᵉ session du Conseil exécutif de l’organisation continentale.

La délégation ivoirienne, conduite par la ministre d’État en charge des Affaires étrangères, Nialé Kaba, participait aux travaux placés sous le thème : « Garantir un approvisionnement durable en eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 ». Trois sièges étaient à pourvoir. La Côte d’Ivoire, la Sierra Leone et le Bénin ont toutes trois été élues pour un mandat de deux ans.

Cette élection intervient dans un contexte marqué par la persistance de crises sécuritaires et institutionnelles sur le continent. En intégrant l’organe chargé des questions de paix et de sécurité, Abidjan participera aux décisions relatives à la prévention des conflits, à la gestion des crises et aux opérations de maintien de la paix.

Les travaux du Conseil exécutif se poursuivent jusqu’au 12 février. À l’ordre du jour figurent notamment l’examen du rapport de la 51ᵉ session ordinaire du Comité des représentants permanents (COREP), la participation de l’Union africaine au G20, ainsi que l’adoption de rapports liés au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Les discussions portent également sur le Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD), la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies défendue par le Comité des Dix et les enjeux climatiques.

Pour les autorités ivoiriennes, ce nouveau mandat traduit la reconnaissance du rôle diplomatique joué par le pays dans la promotion de la stabilité régionale.