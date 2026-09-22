À 82 ans, Museveni se projette jusqu’à 100 ans pour défendre l’unité africaine

Dans un message publié après son anniversaire, le président ougandais lie son horizon personnel de 18 ans à trois objectifs panafricains : marché commun, sécurité stratégique et rapprochement politique.

À 82 ans, Yoweri Museveni dit espérer vivre jusqu’à 100 ans et consacrer les 18 années qui l’en séparent à défendre une Afrique plus intégrée. Le président ougandais place le marché continental, la sécurité stratégique et l’unité politique au centre de cette projection.

Le chef de l’État, qui a célébré ses 82 ans le 15 septembre, affirme avoir reçu les félicitations de quelque huit millions de personnes. Il dit espérer atteindre 100 ans, tandis que son épouse Janet Museveni atteindrait 96 ans, et présente les 18 années qui le séparent de ce cap comme un horizon pour continuer à défendre ses idées panafricaines.

Sa première priorité concerne le marché continental. Museveni estime qu’une intégration économique plus poussée donnerait aux producteurs africains des débouchés plus vastes que leurs seuls marchés nationaux. Il relie directement cet objectif à la création de richesse et à la capacité des entreprises africaines à changer d’échelle.

Le président ougandais place ensuite la sécurité au centre de son raisonnement. Il appelle à davantage d’intégration politique là où elle est possible et cite la Fédération d’Afrique de l’Est comme exemple. Il associe cette approche à ce qu’il présente comme une nécessité de protection stratégique du continent face aux menaces extérieures.

Museveni ajoute une troisième dimension, qu’il résume par le concept d’« undugu », ou fraternité. Il appelle à rapprocher les grandes familles linguistiques africaines et évoque une population continentale d’environ 1,5 milliard de personnes. Cette idée complète, selon lui, le marché commun et l’intégration politique.

Au pouvoir depuis 1986, Yoweri Museveni a entamé en mai 2026 un nouveau mandat de cinq ans. Sa référence aux 18 prochaines années ne constitue pas une annonce de maintien à la présidence jusqu’à 100 ans : dans son message, il parle de la durée de vie qu’il espère encore avoir et des objectifs qu’il veut continuer à défendre au-delà de son mandat actuel.