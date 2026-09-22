Taylor Swift devient la plus titrée des VMAs avec 31 trophées

Taylor Swift recevra le tout premier prix Artist Director lors des MTV Video Music Awards 2026. Cette distinction portera son total à 31 trophées et fera d’elle l’artiste la plus récompensée de l’histoire de la cérémonie.

Taylor Swift recevra le tout premier prix Artist Director des MTV Video Music Awards le 27 septembre à Los Angeles. Cette distinction lui garantira un 31e trophée et la placera seule en tête du palmarès historique de la cérémonie.

CBS et MTV ont annoncé ce nouvel honneur lundi 21 septembre. Il récompense les musiciens dont le travail derrière la caméra a marqué la production de vidéoclips et développé une voix de réalisatrice identifiable.

Reuters précise que la chanteuse a déjà remporté quatre fois le VMA de la meilleure réalisation. Parmi les œuvres citées figurent les vidéos de « The Fate of Ophelia », « Opalite » et « Anti-Hero ».

Ce prix inaugural fera passer son total de 30 à 31 récompenses. L’Associated Press indique qu’elle dépassera ainsi Beyoncé et deviendra l’artiste la plus titrée de l’histoire des VMAs.

Taylor Swift a signé seule sa première réalisation de vidéoclip en 2020 avec « The Man ». Elle a ensuite dirigé plusieurs de ses projets, dont « All Too Well: The Short Film », qui a renforcé sa reconnaissance comme créatrice visuelle.

La cérémonie sera présentée par Snoop Dogg au Peacock Theater. Madonna ouvrira la soirée, vingt-trois ans après sa dernière prestation sur la scène des VMAs.

La diffusion en direct est prévue sur CBS et MTV aux États-Unis, avec une disponibilité internationale sur Paramount+ et MTV le lendemain. Nirvana recevra également le Video Vanguard Award pendant cette édition.