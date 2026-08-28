Ouganda : Muhoozi Kainerugaba dit vouloir briguer la présidence en 2031

Le chef de l’armée ougandaise, fils du président Yoweri Museveni, a écrit le 25 août 2026 sur X qu’il viserait la magistrature suprême en 2031. Le gouvernement affirme qu’aucune décision n’a encore été prise sur une éventuelle candidature du camp au pouvoir.

Muhoozi Kainerugaba, chef des forces armées ougandaises et fils du président Yoweri Museveni, a écrit le 25 août 2026 sur X qu’il briguerait la présidence en 2031, relançant le débat sur la succession du chef de l’État.

Dans la même série de messages, il a ajouté viser 90 % des voix avec le soutien de son père et a présenté Yoweri Museveni comme son futur directeur de campagne.

Le site officiel de l’UPDF le présente comme Chief of Defence Forces, au moment où son père exerce le pouvoir depuis 1986.

Muhoozi Kainerugaba avait pourtant annoncé en septembre 2024 qu’il ne serait pas candidat à la présidentielle de 2026 et avait appelé ses partisans à soutenir Yoweri Museveni.

Interrogé le 26 août 2026, le porte-parole du gouvernement Alan Kasujja a déclaré à Reuters que Museveni et le NRM décideraient plus tard d’une éventuelle candidature présidentielle en 2031.