Ouganda : la Haute Cour doit examiner 118 recours électoraux dès ce lundi

La justice ougandaise doit commencer lundi 14 septembre l’examen de 118 recours issus des élections générales de janvier 2026. Cent sept contestent des résultats parlementaires et onze concernent des scrutins locaux, avec des audiences prévues jusqu’au 13 novembre.

La Haute Cour ougandaise doit commencer lundi 14 septembre, dans plusieurs ressorts du pays et à Kampala, l’examen de 118 recours électoraux issus des élections générales de janvier 2026. Le calendrier fixé par la justice prévoit des audiences jusqu’au 13 novembre.

Le lot comprend 107 requêtes contestant des résultats parlementaires et 11 liées aux élections locales. Une circulaire administrative datée du 2 septembre, signée par la juge principale Jane Frances Abodo, demande aux magistrats désignés de donner la priorité à ces dossiers.

Le porte-parole de la justice, James Mawanda Eremye, a indiqué vendredi 11 septembre que le financement nécessaire au dispositif avait été débloqué et que des juges avaient été spécialement affectés aux contentieux. Les dossiers de Kampala doivent être traités par la division civile de la Haute Cour, à Tweed Towers.

Masaka concentre le plus grand nombre de recours, avec 21 requêtes, selon les informations communiquées par la justice. Cinq juges y ont été affectés pour accélérer l’examen des affaires.

Parmi les recours parlementaires figure celui de Hillary Kiyaga, dit Dr Hilderman, candidat du National Unity Platform, qui conteste l’élection de l’ancienne ministre du Commerce Amelia Kyambadde dans la circonscription de Mawokota North. La loi électorale prévoit que les recours parlementaires soient examinés et tranchés dans les six mois suivant leur dépôt.