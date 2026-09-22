SBEE : l’offre à 1 milliard FCFA de Hydro Light reste écartée, le marché reprend

L’ARMP a rejeté le recours de Hydro Light contre son élimination d’un appel d’offres de la SBEE portant sur des équipements de protection collective. L’entreprise avait présenté une offre de 1 milliard FCFA hors taxes.

L’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) a confirmé le rejet de l’offre de Hydro Light SARL, chiffrée à 1 milliard FCFA hors taxes, dans l’appel d’offres de la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) pour l’acquisition d’équipements de protection collective. La suspension du marché est levée et la procédure peut reprendre.

La décision n°2026-085, rendue le 11 août 2026 et publiée le 17 septembre, tranche le recours introduit par Hydro Light après l’ouverture des plis du 28 juillet. L’entreprise contestait son élimination avant la poursuite de l’évaluation des offres.

Le procès-verbal d’ouverture de la SBEE recense 11 offres déposées. Hydro Light a proposé 1,180 milliard FCFA toutes taxes comprises, soit 1 milliard FCFA hors taxes.

Le point litigieux porte sur une pièce exigée par le dossier d’appel d’offres, la « liste des fournitures et calendriers de livraison » datée, signée et cachetée. Le procès-verbal de la SBEE la mentionne comme non fournie dans l’offre de Hydro Light.

Hydro Light soutenait qu’un autre document de son dossier, le bordereau des prix et calendrier de réalisation des services connexes, contenait les mêmes informations et pouvait tenir lieu de pièce manquante. La SBEE a rejeté cet argument le 29 juillet, puis l’entreprise a saisi l’ARMP le 30 juillet.

La Commission de règlement des différends a jugé que les deux documents étaient distincts et que la pièce omise était obligatoire et éliminatoire au regard du dossier d’appel d’offres. Elle a déclaré le recours recevable mais mal fondé, confirmé le rejet de l’offre et levé la suspension de la procédure.

L’appel d’offres international, lancé le 22 juin sous la référence SIGMAP F_DT_117901, porte sur un lot unique financé sur le budget de la SBEE. Le délai de livraison prévu est de trois mois et les offres doivent rester valides pendant 180 jours.

La suspension étant levée, la SBEE peut poursuivre l’évaluation des offres restantes dans cette procédure.