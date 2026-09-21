« Personne n’est aux commandes », l’ADC vise l’absence de Tinubu et Shettima

L’opposition nigériane conteste l’organisation du pouvoir pendant l’absence simultanée de Bola Tinubu, qui prolonge son séjour en Europe, et de Kashim Shettima, parti à New York pour l’Assemblée générale de l’ONU.

Le président nigérian Bola Tinubu prolonge de quelques jours son séjour en Europe, au moment où l’opposition conteste l’organisation du pouvoir pendant l’absence simultanée du chef de l’État et du vice-président Kashim Shettima. L’African Democratic Congress (ADC) dénonce un « précédent dangereux » et demande qui exerce l’autorité présidentielle au Nigeria.

Le porte-parole national de l’ADC, Bolaji Abdullahi, a directement mis en cause la place du secrétaire du gouvernement de la Fédération, George Akume, que la présidence présente comme continuant à représenter le président à certains événements. Invité lundi soir sur Channels Television, il a demandé si Akume devait être considéré comme président par intérim et a affirmé que « personne n’est aux commandes ».

La controverse s’appuie sur l’article 145 de la Constitution nigériane. Le texte prévoit qu’un président partant en vacances transmette une déclaration écrite au président du Sénat et au président de la Chambre des représentants afin que le vice-président exerce les fonctions de président par intérim. Si cette déclaration n’est pas transmise dans les 21 jours, l’Assemblée nationale peut, par un vote à la majorité simple de chaque chambre, mandater le vice-président pour assurer ces fonctions.

Plus tôt lundi, l’ancien vice-président Atiku Abubakar avait déjà demandé à la présidence de dire si Bola Tinubu avait transmis cette déclaration avant son départ du Nigeria le 30 août. Il avait également demandé aux responsables des deux chambres du Parlement de préciser s’ils avaient reçu un tel document.

La présidence affirme de son côté que Bola Tinubu continue de diriger les affaires du pays depuis l’étranger. Dans un communiqué publié le 21 septembre, elle indique qu’il reviendra au Nigeria au cours du week-end après avoir prolongé de quelques jours sa « working vacation ». Tinubu avait quitté Abuja le 30 août pour Londres avant de rejoindre Paris une semaine plus tard.

Kashim Shettima a quitté Abuja le 20 septembre pour New York, où il représente le Nigeria à la 81e Assemblée générale des Nations unies. La présidence assure qu’il dispose du mandat du chef de l’État et qu’il prononcera la déclaration nationale du Nigeria, tandis que George Akume continuera à représenter Tinubu à certains engagements officiels jusqu’au retour annoncé du président.