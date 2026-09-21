Premier League : après son expulsion, Abdul Fatawu visé par des insultes racistes

Le club anglais a saisi les autorités après des attaques racistes en ligne contre l’ailier ghanéen, expulsé samedi lors de la défaite à Everton.

Ipswich Town a ouvert une enquête avec la Premier League et les autorités compétentes après des insultes racistes publiées en ligne contre Abdul Fatawu. L’international ghanéen a été ciblé après la défaite 1-0 de son club sur le terrain d’Everton, samedi 19 septembre.

Fatawu a été expulsé à la 67e minute après un second avertissement, donné pour simulation selon les comptes rendus du match. Ipswich évoluait alors à dix, tandis qu’Everton menait depuis le but de Thierno Barry inscrit à la 11e minute.

Le club anglais a qualifié les faits de comportement discriminatoire inacceptable et assuré qu’il continuerait à soutenir son joueur. La Premier League a également annoncé travailler avec les clubs, les autorités, les forces de l’ordre et les plateformes sociales. Les auteurs identifiés s’exposent notamment à des interdictions de stade et à des poursuites judiciaires.

Âgé de 22 ans, Abdul Fatawu est international ghanéen. L’ailier a rejoint Ipswich Town en juillet 2026 après son passage à Leicester City.