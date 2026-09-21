Bénin

Lumière FC sacré aux tirs au but, ASOD conserve sa couronne

Lumière FC a remporté le championnat national 2026 de mini-football chez les hommes après une finale décidée aux tirs au but. Chez les dames, ASOD a dominé Victoria FC 2-0 et conserve son titre.

Henry DONCHE
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BéNIN - SPORT
Match de football à cinq, illustration du mini-football
Photo : David Hawgood / Geograph / Wikimedia Commons — CC BY-SA 2.0
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Lumière FC est champion du Bénin 2026 de mini-football chez les hommes après avoir battu Cefos FC aux tirs au but. Chez les dames, ASOD a dominé Victoria FC 2-0 et conserve sa couronne nationale.

La finale masculine, disputée dimanche 20 septembre, s’est achevée sur un score de 3-3 au terme du temps réglementaire. La décision s’est faite aux tirs au but, où Lumière FC s’est imposé 3-2 face à Cefos FC.

Lumière FC avait terminé en tête de sa poule avec 10 points et une différence de buts de +7 avant la phase finale. L’équipe avait notamment battu Cefos FC 4-1 lors de la quatrième journée.

Chez les dames, ASOD a pris le dessus sur Victoria FC 2-0 en finale. La formation, tenante du titre avant ce rendez-vous, ajoute ainsi une nouvelle couronne à son palmarès.

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