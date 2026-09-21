Éliminatoires CAN 2027 : Kudus se retire, le Ghana ajoute neuf joueurs avant la Côte d’Ivoire

Carlos Queiroz a élargi le groupe du Ghana à l’approche des éliminatoires de la CAN 2027. Mohammed Fuseini figure parmi les renforts appelés pour le déplacement à Bouaké.

Le Ghana a remanié son groupe à trois jours de son entrée en lice dans les éliminatoires de la CAN 2027. Mohammed Kudus s’est retiré pour poursuivre sa remise en condition avec Tottenham, tandis que neuf joueurs ont été ajoutés par Carlos Queiroz avant le déplacement en Côte d’Ivoire.

La Fédération ghanéenne a officialisé lundi les arrivées de Jonas Adjetey, Alidu Seidu, Ebenezer Annan, Rockson Yeboah, Rahim Ibrahim, Brandon Thomas-Asante, Mohammed Fuseini, Benjamin Tetteh et Felix Afena-Gyan. La GFA évoque des incertitudes médicales concernant plusieurs joueurs du groupe initial.

Queiroz a expliqué que le cas Kudus avait été tranché après un échange avec le joueur. Le sélectionneur a estimé préférable de lui laisser davantage de temps pour retrouver sa pleine condition physique, après une longue absence et une reprise récente avec Tottenham. Mohammed Fuseini a pris sa place dans le groupe.

Le retrait intervient trois jours après le retour de Kudus dans la liste du Ghana, sept mois après sa précédente apparition avec les Black Stars. Il avait repris la compétition avec Tottenham et s’était récemment rapproché d’un retour à pleine charge.

Le Ghana affrontera la Côte d’Ivoire jeudi 24 septembre à Bouaké pour la première journée du groupe C, avant de recevoir la Gambie le 29 septembre à Accra. Les Black Stars termineront cette fenêtre par un match amical contre le Maroc le 4 octobre.