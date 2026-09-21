Trump bannit trois médias, cinq grands réseaux suspendent leur couverture vidéo commune

CNN, MS NOW et Politico ont saisi la justice fédérale après leur exclusion de la Maison-Blanche. En réaction, les cinq membres du pool télévisé ont suspendu la couverture vidéo mutualisée des événements présidentiels.

CNN, MS NOW et Politico ont poursuivi lundi 21 septembre l’administration de Donald Trump devant la justice fédérale américaine après leur exclusion de la Maison-Blanche. En réaction, ABC, CBS, CNN, Fox News et NBC ont suspendu la couverture vidéo mutualisée des événements présidentiels.

Les trois médias demandent à un tribunal fédéral de Washington de suspendre en urgence la mesure et de rétablir l’accès de leurs journalistes. Leur recours invoque notamment le Premier amendement, qui protège la liberté de la presse, ainsi que le droit à une procédure régulière garanti par le Cinquième amendement.

Donald Trump avait annoncé vendredi 18 septembre qu’il interdisait CNN, MS NOW et Politico d’accès à la Maison-Blanche, leur reprochant de diffuser ce qu’il qualifie de « fake news ». Dès le lendemain, des journalistes des trois rédactions se sont vu refuser l’entrée du complexe présidentiel et leurs accréditations ont été désactivées ou confisquées.

La contestation a dépassé les seules rédactions visées. Les cinq réseaux qui assurent à tour de rôle le pool télévisé ont décidé de ne plus fournir, jusqu’à nouvel ordre, la couverture mutualisée des événements présidentiels. Ce système permet normalement à une chaîne présente sur place de filmer le président puis de partager les images avec les autres membres du pool et, plus largement, avec de nombreux médias.

La Maison-Blanche a défendu lundi sa décision dans un communiqué intitulé « White House Access Is a Privilege, Not a Right ». L’exécutif affirme que le Premier amendement protège le droit de publier, mais ne garantit ni un badge permanent, ni une place dans la salle de presse, ni l’accès au pool. Il accuse les trois médias de plusieurs années de couverture qu’il juge fausse et hostile.

Les plaignants soutiennent au contraire que leurs accréditations ont été retirées en raison du contenu de leur travail journalistique. Ils demandent au juge d’interdire l’application de la mesure pendant l’examen de l’affaire. La procédure vise Donald Trump et plusieurs responsables de son administration dans leurs fonctions officielles.

Le conflit intervient au moment où le président américain participe à la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, une période durant laquelle le pool télévisé joue habituellement un rôle central dans la diffusion rapide des images de ses rencontres et déclarations.

Une audience sur la demande de suspension d’urgence est fixée au mercredi 23 septembre devant le juge fédéral Timothy Kelly. Ce magistrat, nommé par Donald Trump, avait déjà ordonné en 2018 le rétablissement temporaire de l’accréditation du journaliste de CNN Jim Acosta dans un précédent conflit avec la Maison-Blanche.