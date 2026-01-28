375 nouveaux bus lancés à Ouagadougou

Le Premier ministre Rimtalba Jean‑Emmanuel Ouédraogo a remis le 27 janvier 2026 un lot de 375 autobus à la Société de transport en commun de Ouagadougou (SOTRACO), portant à 530 le nombre d’unités acquises depuis août 2025 dans le cadre d’un vaste programme de renouvellement de parc. Financé via un partenariat public‑privé impliquant Vista Bank Burkina, cet apport matériel s’inscrit dans l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité (IPEQ) et vise en priorité à faciliter la mobilité des élèves et étudiants ainsi que celle des usagers réguliers. ([ecofinagency.com](https://www.ecofinagency.com/news-infrastructures/2801-52326-burkina-faso-s-sotraco-adds-375-buses-to-fleet-under-urban-mobility-program?utm_source=openai))

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La cérémonie de remise a rassemblé des responsables gouvernementaux et des représentants des partenaires financiers et industriels. Le geste officiel intervient après la première livraison de 155 bus en août 2025, opération décrite par le gouvernement comme la première phase d’un programme d’acquisition destiné à moderniser l’offre de transport urbain de la capitale. ([horonyafinance.com](https://www.horonyafinance.com/mobilite-urbaine-un-premier-lot-de-155-bus-sur-un-programme-de-500-livre-a-la-sotraco-grace-a-un-financement-de-4487-milliards-fcfa-de-vista-bank-burkina/?utm_source=openai))

Les autorités insistent sur la nécessité d’une exploitation rigoureuse et d’un entretien soutenu pour préserver ce parc neuf et en garantir l’efficacité sur le réseau urbain. Des acteurs du secteur bancaire et des adjudicataires du marché ont été mobilisés pour assurer le financement et la fourniture des véhicules dans le cadre d’un montage financier présenté comme innovant. ([horonyafinance.com](https://horonyafinance.com/2025/08/12/mobilite-urbaine-un-premier-lot-de-155-bus-sur-un-programme-de-500-livre-a-la-sotraco-grace-a-un-financement-de-4487-milliards-fcfa-de-vista-bank-burkina/?utm_source=openai))

Un volet financier et institutionnel au cœur du dispositif

Le financement de l’opération, chiffré à 44,87 milliards de francs CFA selon les documents rendus publics lors de la première phase, a été assuré par Vista Bank Burkina dans un schéma de partenariat public‑privé. Plusieurs fournisseurs et entreprises locales ont été retenus pour la production et la livraison des autobus. ([horonyafinance.com](https://horonyafinance.com/2025/08/12/mobilite-urbaine-un-premier-lot-de-155-bus-sur-un-programme-de-500-livre-a-la-sotraco-grace-a-un-financement-de-4487-milliards-fcfa-de-vista-bank-burkina/?utm_source=openai))

Les observateurs notent que l’arrivée simultanée de plusieurs centaines de véhicules modifie substantiellement le paysage du transport public à Ouagadougou, traditionnellement dominé par un parc ancien et par des opérateurs informels. Le renforcement du service public vise à réduire la dépendance aux deux‑roues non réglementés et à offrir des alternatives plus sûres et plus régulières aux usagers. ([ecofinagency.com](https://www.ecofinagency.com/news-infrastructures/2801-52326-burkina-faso-s-sotraco-adds-375-buses-to-fleet-under-urban-mobility-program?utm_source=openai))

Au plan institutionnel, l’État a complété sa stratégie de modernisation en réorganisant la gouvernance de SOTRACO : selon des décrets adoptés en novembre 2025, la société est désormais détenue intégralement par l’État, après le rachat des parts détenues par des actionnaires privés. ([ecofinagency.com](https://www.ecofinagency.com/news-infrastructures/2801-52326-burkina-faso-s-sotraco-adds-375-buses-to-fleet-under-urban-mobility-program?utm_source=openai))