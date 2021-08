Escalade militaire en Afghanistan: Washington appelle ses citoyens à quitter « immédiatement » le pays

La représentation diplomatique des Etats-Unis en Afghanistan, a appelé samedi, ses citoyens à quitter « immédiatement » le pays, en raison des combats entre les Taliban et les forces afghanes.

Considérant les récents développements de la situation sécuritaire qui prévaut en Afghanistan, l’ambassade des Etats-Unis à Kaboul, la capitale du pays, a fait une déclaration samedi. S’adressant à ses citoyens résidents dans ce pays d’Asie du Sud, elle a indiqué que sa capacité à aider ses citoyens en Afghanistan est, désormais, très limitée. A cet effet, elle a « exhorté les citoyens américains à quitter l’Afghanistan immédiatement grâce aux options disponibles pour les vols commerciaux« .

« En raison des conditions de sécurité et la réduction des effectifs, la capacité de l’ambassade à aider les citoyens américains en Afghanistan est sévèrement limitée, même à l’intérieur de Kaboul », explique l’ambassade.

Depuis le retrait progressif des troupes américaines en Afghanistan, les Taliban font une percée fulgurante dans le conflit qui les oppose aux forces afghanes. Après la ville de Zaranj, située dans le sud-ouest de l’Afghanistan, près de la frontière iranienne, les Taliban se sont emparés ce dimanche, de la ville de Sar-e-Pul, située dans le nord-ouest du pays. C’est la quatrième capitale de province qui tombe aux mains des Taliban, en trois jours.

Plus tôt cette semaine, plusieurs attaques-suicides ont été menées par les Talibans à Kaboul, la capitale du pays. Entre mardi et mercredi, une dizaine de personnes ont été tuées. Le ministre de la Défense a également été ciblé et le chef du service de communication du gouvernement afghan a été assassiné lors de la prière du vendredi à Kaboul.