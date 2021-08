Afghanistan: une nouvelle ville stratégique tombe aux mains des Talibans

En Afghanistan, la ville de Zaranj, située dans le sud-ouest du pays, près de la frontière iranienne, est désormais sous le contrôle des Talibans, qui intensifient depuis quelques semaines, des attaques tous azimuts.

Le conflit militaire tourne progressivement en faveur des Talibans depuis le retrait entamé des soldats américains de l’Afghanistan. Après avoir pris le contrôle de plusieurs postes frontaliers, les Talibans qui ont mis désormais le cap sur les villes phares du pays et ont annoncé vouloir mener des attaques contre les autorités du gouvernement, ont pris le contrôle d’une nouvelle ville stratégique.

Il s’agit de Zaranj, une ville située dans le sud-ouest de l’Afghanistan, près de la frontière iranienne, et qui est tombée « sans combat ». « Je peux confirmer (…) que la ville de Zaranj, capitale provinciale du Nimroz, est tombée aux mains des talibans », a déclaré à l’Agence France-Presse, M. Roh Gul Khairzad, Vice-gouverneur.

« La ville a été menacée pendant un certain temps, mais aucun membre du gouvernement central ne nous a écoutés », regrette M. Khairzad, confirmant un tweet des insurgés, qui annonçait un peu plus tôt la prise de bâtiments stratégiques, notamment le siège de l’administration et celui de la police. La situation sécuritaire semble progressivement échapper aux forces régulières. Cette semaine, plusieurs attaques-suicides ont été menées par les Talibans à Kaboul, la capitale du pays. Entre mardi et mercredi, une dizaine de personnes ont été tuées. Le ministre de la Défense a également été ciblé et le chef du service de communication du gouvernement afghan a été assassiné lors de la prière du vendredi à Kaboul.