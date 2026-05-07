Ukraine : le Kremlin confirme un cessez‑le‑feu de 48 heures dès minuit

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Le Kremlin a annoncé jeudi la mise en place d’une suspension des hostilités en Ukraine pour une durée de 48 heures, qui débuterait à minuit vendredi, selon l’heure de Moscou — correspondant à 21h00 UTC la veille.

Lors d’un point avec les journalistes, Dmitri Peskov, porte-parole de la présidence russe, a confirmé que la trêve couvrirait précisément les journées des 8 et 9 mai.

Cette déclaration intervient après une première communication de Moscou annonçant la même pause. De leur côté, les autorités ukrainiennes avaient rendu publique une cessation des combats prenant effet dès mercredi et ont accusé la Russie de poursuivre des attaques malgré l’annonce de la trêve.

Contexte et réactions

La période choisie coïncide avec les commémorations liées à la victoire de 1945 sur l’Allemagne nazie, une date fortement symbolique pour la Russie. L’annonce d’une suspension temporaire des opérations survient donc dans un cadre hautement sensible sur le plan historique et diplomatique.

Du côté ukrainien, la mise en cause de Moscou pour la poursuite des actions militaires illustre la défiance persistante entre les deux parties quant au respect effectif d’une éventuelle trêve et à son contrôle sur le terrain.