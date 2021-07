Togo – Affaire Adébayor: l’humoriste Gogoligo et le chanteur Papson placés sous mandat de dépôt

Interpellés suite à une plainte déposée par l’ex-capitaine des Eperviers du Togo, Emmanuel Adébayor, l’humoriste togolais Gogoligo et le chanteur Papson Moutité, ont été écoutés mercredi par le procureur de la République.

Après 5 jours passés en garde à vue à la Brigade anticriminalité (BAC, ex anti-gang) de Lomé, Gogoligo et Papson accusés par Adébayor, ont été auditionnés à huis clos ce mercredi. Inculpés pour diffamation aggravée, violation de l’intimité et associations de malfaiteurs dans l’affaire de compteur truqué de la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) installé dans la résidence d’Adébayor, ils sont désormais placés sous mandat de dépôt.

A lire aussi: Marché financier régional: le Togo sollicite 25 milliards de FCFA

En 2020, Gogoligo avait confié à la gendarmerie qu’Emmanuel Adebayor a envoyé des bandits à sa trousse pour le tuer. Selon nos informations, le témoin cité par l’humoriste n’a pas confirmé les faits mais a plutôt enfoncé l’accusateur de l’avoir manipulé dans « un coup monté pour ternir l’image de l’international togolais du football ».

Durant leur incarcération, les deux accusés ont manifesté des signes d’une santé fragile. Gogoligo a été évacué le dimanche au Centre médico-social de la gendarmerie après une crise. De son côté, Papson souffre des troubles bipolaires.