Titanic en tête du box-office français : James Cameron, 21,4 millions d’entrées et 11 Oscars

Ce dimanche 14 juin 2026, TF1 diffuse Titanic, le film de James Cameron qui, près de trente ans après sa sortie, continue d’attirer des millions de spectateurs et de susciter débats et records.

Sorti en décembre 1997, le long métrage mêle romance tragique et reconstitution du naufrage du RMS Titanic. La fiction centre l’histoire de Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), un jeune artiste pauvre, et de Rose DeWitt Bukater (Kate Winslet), héritière de la haute société, embarqués à bord du paquebot condamné.

Au fil des ressorties — notamment en 3D en 2012 puis en version restaurée en 2023 —, le film a accumulé des chiffres exceptionnels : plus de 21,4 millions d’entrées en France (plus de 22 millions avec les ressorties) et près de 1,8 milliard de dollars de recettes lors de sa sortie initiale, montant porté au-delà de 2,2 milliards après les réexploitions.

Production, records et postérité

Avec un budget estimé à 200 millions de dollars, Titanic a été à l’époque le film le plus cher jamais produit. Pour recréer le paquebot et son naufrage, une réplique quasi grandeur nature a été construite près de Rosarito, au Mexique, sur un terrain acquis par la 20th Century Fox. Un bassin de 85 000 mètres cubes d’eau a été creusé pour filmer les scènes de submersion.

Les décors reproduisent avec précision le Grand Escalier, les salles à manger et les salons de première classe, tandis que les costumes et le comportement des personnages se veulent fidèles aux codes des années 1910. Sur le plan technique, James Cameron a fait appel à Digital Domain, société cofondée par le réalisateur, et a recours aux figurants numériques et aux cascadeurs virtuels pour de nombreuses scènes.

Certaines séquences, restées célèbres, ont nécessité des moyens considérables — le plan de la proue surnommé en interne « le plan à un million de dollars » en est un exemple. Le tournage a connu des retards et des dépassements de coûts qui ont inquiété les studios, au point que James Cameron a accepté de réduire son salaire et de renoncer à une partie de ses royalties selon des récits du plateau.

Sur le plan commercial, Titanic a dominé le box-office international pendant une décennie, restant le film le plus rentable au monde pendant douze ans avant d’être dépassé par Avatar en 2010, également signé James Cameron.

Le film a été récompensé lors des Oscars de 1998 par 11 statuettes, dont celles du meilleur film et du meilleur réalisateur. James Cameron a prononcé sur scène la phrase « Je suis le roi du monde ! », empruntée à une réplique du film. La chanson My Heart Will Go On, interprétée par Céline Dion, est devenue un tube international lié à la bande originale.

Titanic a suscité des réactions contrastées chez les critiques : certains le portent au rang de chef-d’œuvre spectaculaire, d’autres reprochent la simplicité des dialogues et l’excès de la romance ; le réalisateur Robert Altman l’a qualifié de « pire film » qu’il ait vu. Un débat populaire persiste autour d’une scène emblématique : Rose aurait-elle pu laisser de la place à Jack sur la porte flottante ?