MCA-Bénin II: bilan et perspectives après 4 années de mise en œuvre du 2ème compact

Le Millenium Challenge Account Bénin II exclusivement dédié à l’énergie électrique a bouclé ce mardi 22 Juin 2021, quatre années d’activités. Pour commémorer l’évènement, le Directeur résident du Millennium Challenge Corporation, Christopher Broughton, et le coordonnateur national du MCA-Bénin II, Gabriel Degbegni, ont présenté aux hommes des médias le point des réalisations et les perspectives pour les 12 prochains mois.

C »est à travers une conférence de presse qui s’est déroulée, aussi bien en présentiel qu’en ligne que le directeur résident du Millennium Challenge Account – Bénin II a dressé le point des réalisations faites au cours de ces quatre années.

Réduire la pauvreté par la croissance économique dans les pays éligibles aux fonds du Millenium Challenge Account, tel est le but assigné par le peuple américain à ce fonds, a rappelé Christopher Broughton dans son allocution d’ouverture.

Il précise que le 2e Compact, qui est à sa 4e année d’exécution, est le plus grand don jamais octroyé au secteur de l’électricité au Bénin, avec un montant équivalent à 207 milliards FCFA. Le gouvernement du Bénin y contribue avec un financement de 15 milliards FCFA.

Ce deuxième compact comporte 4 projets, à savoir: le projet de réforme politique et de renforcement des institutions, la production d’électricité, la distribution d’électricité et le projet d’accès à l’électricité hors réseau, a rappelé le Coordonnateur national du MCA-Bénin II, Gabriel Degbegni.

Déjà 90% de ressources engagées pour 50% de taux de réalisation physique

Selon le Coordonnateur national du MCA-Bénin II, Gabriel Degbegni, on peut dire 4 ans après, pour les projets, uniquement, on a engagé au total 90% des ressources, et le taux de réalisation physique est d’environ 50%.

Au niveau des politiques et réformes institutionnelles, qui ont touché le secteur de l’énergie, la SBEE, l’ARE…, l’engagement est autour de 84% et les avancements autour de 57%.

En ce qui concerne le 2e projet, la production d’électricité, il est prévu la construction de 4 centrales solaires photovoltaïques d’une puissance totale de 50 Mégawatts à Bohicon, Parakou, Djougou et Natitingou. Le taux d’engagement est d’environ 38% et les décaissements autour de 32%.

Le 3e projet relatif à la distribution de l’électricité en vue du renforcement et la modernisation du réseau de distribution de l’électricité, mais également la réduction des pertes et l’amélioration de la fiabilité du réseau, a connu aussi des évolutions notables.

« Aujourd’hui, pour ce projet, on a engagé plus de 90% de ressources et, en termes d’exécution physique, nous sommes autour de 72%. (…) Il s’agit essentiellement de construire des lignes souterraines pour relier certains postes électriques mais également améliorer le plan de tension du réseau qui existe actuellement pour environ 800 km. (…) La réhabilitation de ces lignes consistera à changer près de 210 transformateurs », a précisé Monsieur Gabriel Degbegni.

La dernière année d’exécution du Programme MCA-Bénin II, poursuit-il, sera intense. Au titre des travaux, il y aura le démarrage et la poursuite de la construction du siège de l’Autorité de régulation de l’électricité (Are), l’installation de 10 000 kits solaires photovoltaïques dans les ménages hors réseau, l’achèvement des travaux de construction de 46 km de lignes électriques souterraines en 63kv, l’achèvement des travaux de construction et de réhabilitation des postes électriques à Cotonou, la poursuite du paiement des compensations de personnes affectées par les projets, etc.

Dans un élan d’optimisme, le Directeur résident du millenium challenge Account, Christopher Broughton, souhaite que le 22 Juin 2022, au cours du prochain bilan, qu’il puisse avoir le bonheur de dire que le programme est réalisé à 100%.