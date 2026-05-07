Burkina Faso : lancement de l’Emprunt Patriote pour lever 125 milliards FCFA auprès de la diaspora

Le Burkina Faso a présenté le 6 mai à Ouagadougou un emprunt destiné à sa diaspora, baptisé « Emprunt Patriote », visant à lever 125 milliards de francs CFA dans le cadre d’un programme plus large de 240 milliards. L’opération, ouverte aux Burkinabè établis à l’étranger et à des partenaires, propose des titres à cinq et sept ans rémunérés respectivement à 6,75 % et 6,85 %, nets d’impôt, avec une période de souscription fixée du 6 mai au 6 juin 2026.

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Portée officiellement par le ministre de l’Économie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, cette émission de « Diaspora Bonds » constitue une première pour le pays. Les autorités expliquent que la démarche vise à capter l’épargne des ressortissants à l’étranger pour financer des projets nationaux, tout en réduisant une partie de la dépendance aux financements externes traditionnels. La tranche lancée représente un peu plus de la moitié du programme annoncé.

Le produit financier doit alimenter plusieurs chantiers prioritaires définis par le gouvernement. Sont cités la création d’une zone franche dédiée à l’agro-industrie, la construction d’une unité de production d’engrais, le renforcement d’infrastructures énergétiques, la mise en place d’installations de valorisation des déchets, un plan de logements sociaux et la réalisation de routes structurantes.

Modalités, acteurs et dispositifs de souscription

Les modalités de rémunération ont été présentées comme compétitives, avec une exonération fiscale sur les intérêts. Les autorités ont prévu un dispositif logistique comprenant les ambassades et consulats du Burkina Faso ainsi qu’une plateforme numérique pour faciliter l’accès des souscripteurs, quel que soit leur lieu de résidence.

La structuration financière de l’émission a été confiée à Vista Bank Group, groupe bancaire panafricain dirigé par l’homme d’affaires Simon Tiemtoré. Selon les annonces officielles, Vista Bank travaillera en coordination avec les ministères de l’Économie et des Finances et des Affaires étrangères pour concevoir les modalités techniques et assurer la commercialisation du produit auprès de la diaspora et des investisseurs intéressés.

Les autorités ont détaillé un calendrier de placement s’étendant sur un mois, avec des canaux physiques et numériques mobilisés pour permettre la souscription depuis plusieurs régions du monde. Le taux servi et l’exonération d’impôt figurent parmi les éléments mis en avant pour inciter l’épargne diaspora à se rediriger vers des projets nationaux

Le lancement officiel à Ouagadougou a eu lieu en présence de représentants gouvernementaux et d’acteurs économiques impliqués dans la structuration de l’opération, et la commercialisation est apurée par des modalités techniques définies conjointement entre Vista Bank Group et les ministères concernés.