Hôtel de Crillon : des images de vidéosurveillance de clientes, dont Virginie Efira, auraient circulé parmi le personnel, selon Libération

Une enquête du quotidien Libération, publiée fin août, décrit des pratiques contestées au sein du palace parisien, où des membres du personnel de sécurité auraient consulté et diffusé des vidéos intimes de clientes.

Selon une enquête du quotidien français Libération, publiée le 31 août 2026 et relayée notamment par Ciné Télé Revue et le quotidien belge La DH, des membres du personnel de sécurité de l’Hôtel de Crillon, à Paris, auraient consulté et parfois partagé, y compris via des messageries privées, des images issues des caméras de vidéosurveillance de l’établissement montrant des clientes dans des situations intimes.

Selon ces informations, l’actrice Virginie Efira ferait partie des personnes concernées. Elle aurait été filmée à son insu près de la piscine du palace, situé place de la Concorde. La vidéo lui serait ensuite parvenue par l’intermédiaire d’une connaissance. L’établissement lui aurait versé une indemnisation à la suite de cet épisode. Sollicitée, l’actrice n’a pas souhaité s’exprimer publiquement sur cette affaire.

D’après Libération, plusieurs anciens salariés de l’hôtel, dont des membres de la sécurité et un représentant syndical, affirment avoir alerté leur hiérarchie sur ces pratiques. Plusieurs d’entre eux auraient ensuite perdu leur emploi. L’enquête évoque également des soupçons de vols d’objets de valeur dans les stocks d’objets trouvés de l’établissement.

Contactés par les journalistes à l’origine de l’enquête, la direction de l’Hôtel de Crillon et son directeur de la sécurité ont décliné toute demande de commentaire, selon La DH.

Un label de palace maintenu malgré la controverse

Ces révélations interviennent alors que l’Hôtel de Crillon, une propriété du groupe Rosewood, venait de voir son label de palace, décerné par l’État français, renouvelé pour trois années supplémentaires. Cette distinction repose notamment sur la qualité de l’accueil, l’histoire de l’établissement et l’excellence de son personnel.

Aucune plainte judiciaire liée à ces révélations n’a été rendue publique à ce jour. L’Hôtel de Crillon ne s’est pas exprimé publiquement sur les suites qu’il entend donner à ces accusations.