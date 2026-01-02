Accueil En Brève Zelensky confie son cabinet à Kyrylo Boudanov, chef du renseignement militaire

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi avoir choisi Kyrylo Boudanov, chef du renseignement militaire réputé pour avoir orchestré des opérations de grande envergure contre la Russie, pour diriger son cabinet présidentiel. « J’ai rencontré Kyrylo Boudanov et je lui ai proposé de prendre la tête du cabinet présidentiel », a écrit M. Zelensky sur les réseaux sociaux. Le précédent chef de cabinet, Andriï Iermak, très influent, avait quitté son poste fin novembre 2026 à la suite d’un scandale de corruption au sein du gouvernement.