Bénin : Raphaël Akotègnon, de ministre à préfet de l’Atlantique

Nommé préfet de l’Atlantique en Conseil des ministres le jeudi 4 juin 2026, Raphaël Akotègnon fait son retour dans l’administration territoriale quelques jours seulement après son départ du gouvernement. Ancien ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale sous Patrice Talon, il hérite d’un département stratégique, au cœur des grands enjeux urbains, économiques et institutionnels du Bénin.

Cette nomination intervient après la passation de charges du 26 mai 2026 entre Raphaël Akotègnon et Janvier Yahouédéhou, nouveau ministre chargé de la Décentralisation. Elle marque donc une continuité dans son parcours administratif, plus qu’une rupture. Après avoir piloté pendant plusieurs années les dossiers liés à la gouvernance locale, aux communes et à la déconcentration, l’ancien ministre est désormais appelé à exercer une responsabilité de terrain.

À première vue, le passage d’un poste ministériel à une fonction préfectorale peut susciter des commentaires. Un ministre participe à la définition et à la conduite des politiques publiques nationales, tandis qu’un préfet représente l’État dans un département et veille à l’application des décisions gouvernementales. Mais dans le cas de Raphaël Akotègnon, cette affectation peut aussi être lue comme un repositionnement dans un secteur qu’il connaît bien.

Durant son passage au ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Raphaël Akotègnon a travaillé en lien direct avec les préfectures, les communes et les acteurs de la gouvernance territoriale. Il a notamment suivi les questions relatives au fonctionnement des collectivités locales, à la mise en œuvre des réformes de la décentralisation et à la coordination entre l’État central et les administrations déconcentrées.

Son arrivée à la tête de la préfecture de l’Atlantique le place donc dans une fonction opérationnelle, au contact direct des réalités locales. Le préfet joue un rôle central dans le département. Il veille au bon fonctionnement des services déconcentrés de l’État, accompagne l’exécution des projets gouvernementaux, suit les communes et intervient dans la coordination administrative au niveau territorial.

L’Atlantique, un département à forts enjeux

Le choix de Raphaël Akotègnon n’est pas anodin. L’Atlantique est l’un des départements les plus sensibles du pays en raison de son poids démographique, de sa proximité avec Cotonou et de son rôle dans l’expansion du Grand Nokoué. Il abrite notamment Abomey-Calavi, grande commune urbaine en pleine croissance, mais aussi Ouidah, Allada, Sô-Ava, Tori-Bossito, Zè, Toffo et Kpomassè.

Ce département concentre plusieurs défis majeurs. L’urbanisation rapide, la pression foncière, la mobilité, l’aménagement du territoire, la gouvernance communale, le développement touristique et la gestion des services publics locaux y occupent une place importante. Dans ce contexte, la fonction préfectorale exige une bonne connaissance des collectivités locales et une capacité de coordination avec les maires, les services déconcentrés et les ministères sectoriels.

En nommant Raphaël Akotègnon à ce poste, le gouvernement confie donc l’Atlantique à un ancien membre de l’exécutif déjà familier des questions territoriales. Son expérience au ministère de la Décentralisation pourrait constituer un atout dans la conduite des dossiers locaux, surtout dans un département où les enjeux administratifs se croisent avec des priorités économiques, sociales et urbaines.

Reste désormais à voir comment le nouveau préfet traduira cette expérience dans la gestion quotidienne de l’Atlantique. Sa mission s’annonce exigeante, dans un département qui occupe une place centrale dans les dynamiques de développement du sud du Bénin.