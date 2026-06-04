Real Madrid: Florentino Pérez ferme la porte à un départ de Mbappé, Vinicius et Bellingham

À quelques jours de l’élection présidentielle au Real Madrid, Florentino Pérez a tenu à envoyer un message fort aux supporters. Le président sortant a assuré que Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham resteront au club, malgré les nombreuses spéculations entourant l’avenir de plusieurs cadres de l’effectif madrilène.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, a assuré que Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham porteront toujours le maillot merengue la saison prochaine. Interrogé par les médias mercredi soir, le dirigeant madrilène a tenu à mettre fin aux spéculations entourant l’avenir de ses trois stars, à quelques jours de l’élection présidentielle qui l’opposera à Enrique Riquelme. « Kylian Mbappé, Jude Bellingham et Vinicius Jr resteront au Real Madrid », a affirmé Pérez avec fermeté. « Ce sont des joueurs que tous les plus grands clubs du monde rêveraient d’avoir dans leurs effectifs », a-t-il ajouté.

Ces déclarations interviennent dans un contexte particulier pour la Casa Blanca. Après deux saisons consécutives sans remporter de trophée majeur, le club a convoqué des élections présidentielles, un scrutin au cours duquel Florentino Pérez tentera de conserver son poste à la tête du Real Madrid.





