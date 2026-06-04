Bénin: Romuald Wadagni achève sa première tournée régionale à Abidjan avec un sentiment de gratitude

Entamé le lundi dernier au Nigéria, le premier périple régional du président Romuald Wadagni a pris fin cet après midi à Abidjan avec avec une séance de travail avec le président ivoirien Alassane Ouattara.

La première séquence de la tournée diplomatique du Président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, s’est achevée avec un message de reconnaissance adressé à ses homologues et aux peuples rencontrés.

Au terme de son séjour en Côte d’Ivoire, le chef de l’État béninois a exprimé sa gratitude au Président ivoirien, Alassane Ouattara, ainsi qu’au peuple ivoirien, pour l’accueil chaleureux et l’esprit de fraternité ayant marqué cette étape.

Dans un post sur sa page Facebook, le Président Wadagni a également salué la disponibilité et la qualité des échanges avec le Président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, le Président du Niger, Abdourahamane Tiani, ainsi que le Président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré et le président du Togo, Faure Gnassingbé.

Il a souligné l’esprit de fraternité et de coopération qui unit les nations de la sous-région ouest-africaine.

Selon le Chef de l’État béninois, cette tournée de prise de contact renforce une conviction centrale: face aux défis sécuritaires, économiques et politiques actuels, le dialogue constant, la coopération renforcée et la solidarité régionale demeurent des leviers essentiels pour la stabilité et le développement de l’Afrique de l’Ouest.

Si cette première phase diplomatique s’achève, le Président Romuald Wadagni a indiqué que le travail se poursuivra, dans la continuité d’une action extérieure tournée vers le rapprochement des États, la confiance mutuelle et la construction de réponses concertées aux enjeux communs.