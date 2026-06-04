« Je suis un explorateur », Flavour refuse de s’engager avec une seule femme

Invité à s’exprimer sur sa conception des relations amoureuses, le chanteur nigérian Flavour a tenu un discours qui n’est pas passé inaperçu. L’artiste a expliqué qu’il se considérait comme un homme épris de liberté, affirmant ne pas être fait pour une vie sentimentale limitée à une seule partenaire.

Le chanteur nigérian Flavour a fait parler de lui après avoir livré une réflexion sans détour sur sa vision des relations amoureuses. Lors d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux, l’interprète de Nabania a expliqué qu’il éprouvait des difficultés à s’engager auprès d’une seule femme, estimant que sa personnalité et son mode de vie ne correspondaient pas à ce modèle. « Je suis un explorateur. J’appartiens au monde sauvage. J’appartiens à la rue. Certains hommes sont domestiqués, mais pas moi. Nous appartenons au monde sauvage. Je ne peux pas être mis en cage », a-t-il déclaré.

À travers cette sortie, l’artiste a laissé entendre qu’il privilégiait sa liberté personnelle et refusait toute forme de contrainte dans sa vie sentimentale. Figure majeure de la musique nigériane, Flavour est père de trois enfants nés de deux relations différentes avec d’anciennes reines de beauté. Ses propos ont rapidement suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, où les internautes se sont divisés entre compréhension de son point de vue et critiques de sa conception des relations amoureuses.





