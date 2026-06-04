Diplomatie: Romuald Wadagni attendu ce jeudi à Abidjan

Le chef de l’État béninois, Romuald Wadagni est attendu ce jeudi matin à Abidjan par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, dans le cadre de la poursuite de son agenda diplomatique sous-régional.

La rencontre de haut niveau entre les deux présidents s’inscrit dans la continuité des relations historiques de coopération entre le Bénin et la Côte d’Ivoire.

Les échanges entre les deux personnalités vont porter sur les principaux enjeux structurels et conjoncturels auxquels fait face l’Afrique de l’Ouest.

Les deux chefs d’État ont notamment abordé les questions de sécurité régionale, de renforcement de l’intégration économique et de coordination des actions communautaires au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.

Cette audience intervient dans un contexte marqué par une intensification des initiatives diplomatiques du président béninois dans la sous-région. Une démarche qui traduit la volonté affirmée de Cotonou de consolider le dialogue politique, de renforcer la coopération bilatérale et de contribuer activement à la stabilité régionale.

À l’issue de la séance de travail entre les deux Chefs d’État, un point de presse conjoint est annoncé afin de présenter les principales conclusions et orientations issues de cette rencontre bilatérale.