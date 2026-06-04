Coupe du monde 2026 : la FIFA interdit les bouteilles d’eau personnelles dans les stades

À une semaine du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, la FIFA interdit aux supporters d’entrer dans les stades avec leurs propres bouteilles d’eau, même réutilisables. Présentée comme une mesure de sécurité, cette décision suscite déjà la controverse alors que le tournoi se jouera en plein été nord-américain, dans plusieurs villes exposées à de fortes chaleurs.

La FIFA a annoncé mercredi 4 juin l’interdiction pour les supporters d’apporter leurs propres bouteilles d’eau dans les seize stades de la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi est fixé au 11 juin à Kansas City. La mesure, révélée initialement par le magazine The Athletic, est fondée sur des motifs de sécurité et oblige les spectateurs à acheter leur eau à l’intérieur des enceintes. Interrogée par l’AFP, la FIFA a indiqué avoir « pris la décision d’interdire les bouteilles afin de prévenir les risques et les blessures pour les joueurs et les spectateurs », ajoutant que « les bouteilles provenant de l’extérieur sont déjà interdites dans plusieurs de ces enceintes pour des raisons de sécurité » et qu’elle appliquait désormais cette règle à l’ensemble des stades du tournoi.

Le code de conduite dans les stades établi par la FIFA précise au point 3.1.11 que « pour éviter toute ambiguïté, les bouteilles d’eau réutilisables ne sont pas autorisées dans l’enceinte du stade ». La mesure représente un durcissement par rapport aux règles antérieures : les bouteilles en plastique vides, qui pouvaient être remplies aux fontaines à eau, étaient encore autorisées jusqu’à mardi. La FIFA a précisé que le prix des bouteilles d’eau à l’intérieur des stades resterait « conforme à celui des autres événements organisés dans chaque stade ».

La FIFA a également indiqué travailler « en étroite collaboration avec chaque comité d’organisation de ville hôte et les autorités locales sur les dispositifs de mitigation de la chaleur pour les supporters se rendant au stade », citant des brumisateurs, des ventilateurs, des points d’hydratation, des tentes rafraîchissantes et d’autres aménagements autour du périmètre des stades.

Une décision controversée dans un contexte de chaleur extrême

La mesure suscite une polémique qui s’explique par le contexte climatique du tournoi. La Coupe du monde 2026 se déroule du 11 juin au 19 juillet en pleine saison estivale aux États-Unis, au Mexique et au Canada, dans des villes comme Miami, Houston, Dallas ou Los Angeles. Des climatologues avaient estimé dans un récent rapport qu’une « chaleur éprouvante » pourrait affecter un quart des rencontres du tournoi, y compris la finale prévue au MetLife Stadium dans le New Jersey. Lors de la Coupe du monde des clubs l’été dernier, de nombreux matchs s’étaient déroulés par des températures supérieures à 32 degrés Celsius, avec une humidité aggravant sensiblement la chaleur ressentie.

Si plusieurs enceintes du tournoi sont fermées et climatisées, la majorité sont des stades à ciel ouvert. L’interdiction d’apporter de l’eau personnelle dans ce contexte a immédiatement été perçue par des associations de supporters et des experts en santé publique comme une mesure exposant les spectateurs à des risques de déshydratation, en particulier pour les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes. La FIFA a jusqu’ici maintenu sa position.

Les pauses hydratation dans le jeu, mais pas dans les tribunes

L’interdiction des bouteilles personnelles contraste avec les nouvelles mesures instaurées par la FIFA pour protéger les joueurs sur le terrain. Deux pauses hydratation de trois minutes sont prévues à chaque match, à mi-parcours de chaque mi-temps, systématiquement et indépendamment des conditions météorologiques ou de la présence d’un toit sur le stade. Ces arrêts sont signalés par l’arbitre et constituent une première dans l’histoire de la Coupe du monde. Si les joueurs bénéficient donc d’un accès garanti à l’hydratation toutes les vingt minutes environ, les supporters dans les tribunes devront, eux, se procurer de l’eau auprès des points de vente intra-stade à des prix que la FIFA promet maintenus à des niveaux comparables aux standards habituels des enceintes concernées.