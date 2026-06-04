« Bénin, attention ! »

Les fêtes et célébrations, à l’occasion de l’entrée en fonction du nouveau Président du Benin étaient belles et hautes en couleurs. Les Béninois se sont même offert le luxe suprême ( que les Ivoiriens n’ont jamais connu) d’avoir à ces cérémonies 2 anciens Présidents du pays, le Président fraîchement sortant et le Président entrant, au-delà des clivages et des tendances politiques .

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Cette seule image suffit à nous réjouir, dans une Afrique de transitons chaotiques. Je ne sais pas exactement ce que recouvre le terme de « panafricaniste », mais une chose est sûre , je considère chaque pays africain comme un pays frère au mien, autant de toutes les populations africaines. Donc ce qui se passe dans chacun des pays d’Afrique et singulièrement en Afrique de l’Ouest devrait donc nous intéresser, nous tous.

C’est pourquoi, malgré le changement de Président sans guerre, j’ai 3 inquiétudes ou je dirais 3 réserves vis-à-vis de ce pays frère. 3 inquiétudes, qui pourraient s’inviter dans la vie politique du Benin frère à court ou moyen terme.

Premièrement, il y a eu une tentative de coup de force dans la nuit du 06 au 07 Décembre 2025, dans un pays qui semblait avoir tourné définitivement les pages des Coups d’Etat et qui a initié les légendaires Conférences Nationales souveraines en Afrique en Février 1990, reprises en modèles un peu partout en Afrique. Le Benin a aussi instauré la tenue régulière d’élections, sans violation du principe des 2 mandats. Qu’une tentative de coup de force arrive dans un tel pays interroge les consciences.

Jusque-là, nous n’avons entendu que les suites judiciaires à cette affaire, sans que publiquement il ne soit débattu de pourquoi cette dérive est arrivée, quelles en sont les causes profondes, le dysfonctionnement social, politique ou sécuritaire qui a occasionné cette sortie de personnes en armes, inhabituelle dans un pays considéré comme modèle.

Le sujet doit être géré jusqu’aux racines de la cause. Sinon. il y aura des raisons de s’inquiéter de la récurrence d’événements similaires, comme cela arrive souvent en Afrique, par contagion cyclique.

Deuxièmement, l’élection présidentielle du 12 Avril 2026 au Bénin n’a pas particulièrement passionné les opinions africaines. Malgré l’âge relativement jeune du nouveau Président dans un pays où l’on fait des élections, les opinions africaines n’ont pas densément célébré la cinquantaine du Président entrant. Peut-être que ses faits de gestion, son style et ses décisions à venir le placeront au centre d’un grand intérêt plus tard.

Il me semble que l’enthousiasme timide autour du nouveau et relativement jeune President Béninois est dû aux conditions de son élection, au score qu’il a obtenu et au fait que l’Opposition significative n’a pas pu participer à la compétition. Il y a une conscience africaine sourde et silencieuse de quête de transparence, de justice et d’équité. Le triomphe sans adversaire significatif n’occasionne pas d’explosion de joie. Mais le plus inquiétant est que les conditions de cette election présidentielle du 12 Avril 2026 pourraient poursuive le nouveau Président dans la gestion de son septennat. 7 ans, c’est très long . Il y a donc nécessité et urgence d’établir un vrai dialogue politique et d’ouvrir un peu plus l’espace de la vie publique, sinon des turbulences internes pourraient n’empêcher l’extension du formidable développement enclenché sous le Président fraîchement sorti .

Troisièmement, le nouveau Gouvernement. Il est esthétiquement beau . Mais pourra-t-il répondre aux attentes des populations ? Quelle est la relation et l’histoire entre le nouveau Président et chacun de ses Ministres ? Pour l’expérience que j’ai d’avoir travaillé avec un Ministre qui était très proche du Président de mon pays, j’ai compris que si la technocratie et l’expérience de chaque Ministre ne s’agrègent pas à l’histoire et aux réflexes de travail du Président ( qui veut des résultats ici et maintenant), elles deviennent un problème.

Par ailleurs et à la lumière des événements en cours dans la région, quelles seront les relations entre ces Ministres et le Président sortant, quel rôle discret ou souterrain jouerait ce dernier dans le fonctionnement gouvernemental, en dehors de ses rôles institutionnels ultérieurs ? Le Niger, la Mauritanie et le Sénégal nous amènent à scruter cette question avec grand intérêt.

Enfin, je me pose la question de la relation entre la majorité des nouveaux membres du Gouvernement et la population, car le problème de la technocratie avancée, c’est une déconnexion avec les vrais problèmes du peuple et leurs aspirations. C’est aussi la question de la reconnaissance des siens au sommet de l’Etat. La cohésion gouvernementale pourrait être mise à l’épreuve les mois qui viennent.

Nous avons donc le droit fraternel régional de poser quelques réserves, comme nous posons des réserves dans la vie politique de notre pays à nous aussi.

C’est en nous soutenant et en nous corrigeant mutuellement que nous bâtirons une Afrique forte et une solide Afrique de l’Ouest.

Vincent Toh Bi Irié