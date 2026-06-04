Bénin: Patrice Talon présent à l’installation des membres du CSM de l’Église du Christianisme Céleste

L’ancien Président de la République, Patrice Talon, a été aperçu ce jeudi 4 juin 2026 à Cotonou, à l’occasion de la cérémonie officielle d’installation des membres du Conseil Supérieur de Mise en Œuvre (CSM) du Conseil Supérieur de Transition de l’Église du Christianisme Céleste.

La cérémonie s’est tenue au Dôme du Sofitel Cotonou Marina, en présence du Coordonnateur général du CSM, Bertin Bada, de plusieurs personnalités politico-administratives ainsi que de dignitaires et responsables de l’Église.

La participation de l’ancien chef de l’État à cet événement religieux d’envergure marque une apparition publique remarquée, dans un contexte de réorganisation institutionnelle interne de l’Église du Christianisme Céleste, engagée dans un processus de transition et de réforme de sa gouvernance.

Cette cérémonie d’installation du Conseil Supérieur de Mise en Œuvre vise à renforcer le cadre organisationnel de la transition, à assurer la cohérence des décisions prises par les organes dirigeants et à favoriser la stabilité au sein de l’institution religieuse.

La présence de Patrice Talon, aux côtés d’acteurs religieux et de responsables civils, a donné à l’événement une dimension symbolique particulière. Cheville ouvrière d’une réconciliation suite à une crise profonde, l’ancien chef d’état s’est fortement impliqué dans le processus de réconciliation en cours.