Bénin: décès tragique d’un puisatier en pleine opération de maintenance

Un drame de plus lié aux risques des espaces confinés s’est produit dans la matinée du dimanche 31 mai 2026 à Sérou, une localité située dans la commune de Djougou, au nord-ouest du Bénin.

Un jeune puisatier de nationalité burkinabè, âgé de 30 ans, a perdu la vie alors qu’il effectuait des travaux de maintenance à l’intérieur d’un puits. Son compagnon d’infortune, un jeune homme de 28 ans, a pu être sauvé in extremis.

​Selon les informations communiquées par l’Agence béninoise de protection civile (ABPC), les deux professionnels étaient descendus dans la cavité pour mener une opération d’entretien. Dans cet espace restreint et mal ventilé, l’air est rapidement devenu irrespirable, privant brutalement les deux travailleurs d’oxygène et provoquant un début d’asphyxie.

​Une opération de sauvetage complexe et périlleuse

​Alertés en urgence, les secouristes de l’ABPC se sont immédiatement déployés sur les lieux. Sur le terrain, la manœuvre d’extraction s’est révélée particulièrement complexe et périlleuse pour les agents. En l’absence d’appareils respiratoires isolants, l’équipe de sauvetage a dû faire preuve d’ingéniosité en utilisant un lot de sauvetage et de protection contre les chutes afin de sécuriser l’accès au puits et remonter les deux victimes à la surface.

​Malgré le déploiement rapide des secours, le puisatier de 30 ans n’a pas survécu. Les tentatives intensives de réanimation par défibrillateur pratiquées sur place par les agents de l’ABPC sont restées vaines, et son décès a été constaté sur les lieux du drame. Son corps a été remis aux éléments de la Police républicaine pour les procédures judiciaires d’usage. Le second puisatier, rescapé de cette tragédie, a été évacué en urgence vers le Centre hospitalier départemental (CHD) de la Donga pour y recevoir des soins appropriés.

​Le rappel à la fermeté de l’ABPC face aux risques du métier

​Face à ce nouvel accident mortel, l’Agence béninoise de protection civile a tenu à rappeler avec fermeté que les métiers de puisatier et les interventions en milieu souterrain comportent des risques létaux permanents.

​L’agence insiste sur le fait que s’enfoncer dans des profondeurs mal ventilées, sans détecteur de gaz ni équipements de protection respiratoire adaptés, expose systématiquement les travailleurs à une asphyxie foudroyante.

Pour l’ABPC, la stricte observation des règles de sécurité élémentaires et l’usage de matériels professionnels adaptés restent les seuls remparts indispensables pour éviter de telles tragédies à l’avenir.