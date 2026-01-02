La suite après la publicité
Publicité
La suite après la publicité
Publicité

Yémen: sept morts dans des frappes de la coalition menée par l’Arabie saoudite

Sept personnes ont été tuées et plus d’une vingtaine blessées vendredi 2 février lors de bombardements dans la province de L’Hadramaout, à l’est du Yémen, a déclaré à l’AFP le chef du Conseil de transition du Sud (STC) pour les régions de Wadi et du désert d’Hadramaout. Selon lui, des frappes saoudiennes ont visé le camp d’Al-Khasha et d’autres raids ont été menés dans la région. Plus tôt dans la journée, l’Arabie saoudite, à la tête d’une coalition, avait annoncé le lancement d’une opération contre les séparatistes du STC, présentée comme une « tentative de désescalade ».

BENIN WEB TV
BENIN WEB TV
Voir tous ses articles
EN BRèVE
198 vues
1 min de lecture
Google News Commenter
La suite après la publicité
Publicité
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
À NE PAS MANQUER
Vous utilisez actuellement la version classiqueRejoindre Maintenant