Yémen: sept morts dans des frappes de la coalition menée par l’Arabie saoudite
Sept personnes ont été tuées et plus d’une vingtaine blessées vendredi 2 février lors de bombardements dans la province de L’Hadramaout, à l’est du Yémen, a déclaré à l’AFP le chef du Conseil de transition du Sud (STC) pour les régions de Wadi et du désert d’Hadramaout. Selon lui, des frappes saoudiennes ont visé le camp d’Al-Khasha et d’autres raids ont été menés dans la région. Plus tôt dans la journée, l’Arabie saoudite, à la tête d’une coalition, avait annoncé le lancement d’une opération contre les séparatistes du STC, présentée comme une « tentative de désescalade ».
1 min de lecture
