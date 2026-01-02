Accueil En Brève Yémen: le gouverneur de Hadramout lance une opération pour reprendre pacifiquement des bases militaires

Le gouverneur de la province de Hadramout, au Yémen, a lancé une opération visant à prendre pacifiquement le contrôle des bases militaires de la région, après l’avancée des séparatistes soutenus par les Émirats arabes unis, a rapporté vendredi l’agence de presse yéménite Saba. Salem Al-Khanbashi, qui avait été nommé peu auparavant commandant des forces du Bouclier national dans la zone, a assuré que «cette opération n’est pas une déclaration de guerre, ni une tentative d’escalade».