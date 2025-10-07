Werder Brême: Victor Boniface soutenu par sa direction malgré un début contrasté

Arrivé au Werder Brême cet été, Victor Boniface traverse une période délicate, mais la direction du club allemand assure lui accorder toute sa confiance pour qu’il retrouve son meilleur niveau.

Le directeur sportif du Werder Brême, Clemens Fritz, a tenu à réaffirmer sa confiance en Victor Boniface, estimant que le club faisait tout pour permettre à l’attaquant nigérian de retrouver son meilleur niveau.

Entré en jeu à la 80e minute lors de la victoire du Werder face à St. Pauli (1-0), Boniface a manqué une occasion nette en toute fin de match, suscitant quelques critiques. Mais pour Fritz, l’essentiel n’est pas là : « Il doit comprendre que le Werder est une opportunité pour lui. Il y aura une vie après Brême et Leverkusen », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Deichstube.

Le dirigeant a également tenu à défendre son joueur, tant sur le plan sportif que personnel : « Notre objectif est de le remettre dans la meilleure forme possible, car il peut nous être extrêmement précieux. »

Interrogé sur les publications parfois énigmatiques de Boniface sur les réseaux sociaux, Fritz a répondu avec humour : « Nous nous demandons parfois ce qu’il veut exprimer, un peu comme devant une œuvre d’art abstrait. Mais tant que cela reste dans les valeurs du club, il n’y a aucun problème. »

Toujours souriant dans le vestiaire selon sa direction, Boniface, arrivé à Brême dans les dernières heures du mercato après un transfert avorté à l’AC Milan, bénéficie du soutien total du staff pour relancer sa carrière.