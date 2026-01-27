Vol de serviettes en LDC CAF

Lors du match opposant le Wydad Casablanca à l’Union Maniema (1-0), des agents du stade ont tenté de s’emparer des serviettes de l’équipe visiteuse, a montré une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. L’incident, survenu au stade Mohammed V à Casablanca, intervient après deux épisodes similaires recensés récemment lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

La séquence a été relayée par plusieurs comptes et illustre une intervention de stadiers visant à prendre des serviettes utilisées par les joueurs de Maniema Union. Le club congolais a failli être directement affecté par cette tentative, selon les images et publications disponibles.

Il s’agit du troisième incident de ce type observé au Maroc en peu de temps. Lors de la demi-finale et de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, des ramasseurs de balles marocains avaient empêché des gardiens de but d’essuyer leurs gants avec une serviette, ciblant notamment les portiers Stanley Nwabali, international nigérian, et Édouard Mendy, international sénégalais. Ces faits ont alimenté une polémique à l’issue de la CAN 2025 organisée au Maroc.

Réactions et éléments diffusés sur les réseaux sociaux

Sur Twitter, un compte a publié une vidéo accompagnée d’un message titré « LA SERVIETTE GATE FRAPPE À NOUVEAU » et indiquant que, peu après la fin de la CAN, l’épisode des serviettes était de retour au stade Mohammed V. Le message précisait que les agents du stade auraient tenté de s’emparer des serviettes de l’équipe de Maniema Union.

Les images partagées montrent l’intervention de stadiers à proximité des joueurs visiteurs au cours du match, sans que les publications ne détaillent d’éventuelles suites administratives ou disciplinaires. Le contenu diffusé sur les réseaux sociaux a été repris par plusieurs médias et comptes spécialisés dans l’actualité sportive africaine.

Le match Wydad Casablanca–Union Maniema s’est soldé par un score de 1-0 en faveur du club local. Les éléments visuels et les messages publiés sur la plateforme Twitter constituent à ce stade les principales sources d’information disponibles sur cet épisode précis.

Par ailleurs, la rencontre a été marquée par le retour sur les terrains d’Hakim Ziyech. L’attaquant, aligné pour le Wydad Casablanca, a effectué ses débuts avec le club après une absence d’environ huit mois, selon les informations publiées en parallèle des images de l’incident.