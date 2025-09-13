Venezuela: Maduro appelle réservistes et jeunes aux casernes «pour apprendre à tirer»

PAR PAYS
Le président vénézuélien Nicolás Maduro a appelé les réservistes, les miliciens et les jeunes à se rendre samedi 13 septembre dans les casernes pour apprendre à tirer, tandis que les États-Unis ont déployé des navires de guerre dans les Caraïbes dans le cadre d’une opération antidrogue que Maduro considère comme une «menace». Ces dernières semaines, il a par ailleurs encouragé l’enrôlement dans la milice, corps très politisé créé par le défunt président Hugo Chávez, et annoncé le déploiement de 25 000 membres des forces armées aux frontières ainsi qu’un plan de défense.

